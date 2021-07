Bundespräsident Steinmeier hat Israel zugesichert, das Land könne sich weiterhin auf die Freundschaft Deutschlands verlassen.

Beim Staatsbankett in Jerusalem sagte Steinmeier, es sei ganz gleich, wie schnell die Welt sich verändere und wer demnächst Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler sein werde. Deutschland werde sein Bestes tun, um der einzigartigen Freundschaft mit Israel auch in Zukunft gerecht zu werden.



Der Bundespräsident, der sich noch bis morgen in Israel aufhält, hatte zuvor mit Staatspräsident Rivlin und dessen schon gewähltem Nachfolger Herzog gesprochen. Auch mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Bennett und Außenminister Lapid führte er Gespräche.



Bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte Steinmeier, das im Namen Deutschlands verursachte unaussprechliche Leiden fülle Deutschland mit "Schmerz und Schande". Man werde die Erinnerung daran im Interesse der Ermordeten und im Interesse künftiger Generationen wach halten.



Rivlin, der Steinmeier begleitete, würdigte Deutschland als wichtigen Partner im Kampf gegen Antisemitismus und Hass. Es sei von großer symbolischer Bedeutung, dass Steinmeier das letzte Staatsoberhaupt sei, das er empfange, erklärte Rivlin.



Steinmeier zeichnete in seiner Rede den Weg der Freundschaft zu Rivlin nach. Zugleich bekräftigte er mit Blick auf den Nahost-Konflikt, dass es aus seiner Sicht langfristig keine Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung gebe. Derzeit gehe es aber erst einmal darum, ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen Israel und den Palästinensern herzustellen.

