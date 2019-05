Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Rumänien eine Messe in der katholischen Bischofskirche von Bukarest gehalten.

An der Feier nahmen auch Staatspräsident Johannis und Ministerpräsidentin Dancila teil. In seiner Predigt forderte der Papst die katholische Minderheit Rumäniens dazu auf, Schwache zu schützen und die Gemeinschaft mit anderen Konfessionen zu suchen. Außerdem würdigte Franzikus die Leistung von Frauen im Christentum.



Bei einem Treffen mit Johannis, Dancila und weiteren Politikern hatte Franziskus am Vormittag eine Festigung der demokratischen Strukturen in Rumänien angemahnt. Der Besuch des Papstes dauert noch bis Sonntag.