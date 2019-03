Der Iran und der Irak wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen ausbauen.

Das teilte der irakische Präsident Salih nach einem Treffen mit Irans Präsidenten Ruhani mit. Es sei auch um den Ausbau einer gemeinsamen Wirtschaftsinfrastruktur gegangen, erklärte Salih. Ruhani hält sich zu seinem ersten Staatsbesuch im Irak auf. Vor seinem Abflug hatte er betont, die beiden Nachbarländer hätten eine besondere Beziehung, die nicht mit dem Verhältnis Bagdads zu den USA verglichen werden könne.



Der Besuch Ruhanis erfolgt in einer politisch brisanten Zeit. Angesichts der von den USA verhängten Sanktionen gegen den Iran versucht die Regierung in Washington, auch den Irak unter Druck zu setzen. Die Regierung in Bagdad solle keine Energie mehr vom iranischen Nachbarn importieren, so eine Forderung der US-Regierung.