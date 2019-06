Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Mittag den neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit militärischen Ehren in Berlin.

Themen der Gespräche sind die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine, das Minsker Abkommen zum Ostukraine-Konflikt und der Reformprozess in Selenskyjs Land. Am Nachmittag ist ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier geplant. Bundesaußenminister Maas äußerte in einem Gespräch mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er erwarte von Selenskyj Fortschritte im Kampf gegen die Korruption und für Frieden in der Ostukraine. Es ist der erste Besuch des neuen ukrainischen Präsidenten in Deutschland.