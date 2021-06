Bundespräsident Steinmeier bricht heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Israel auf.

Steinmeier wird sowohl mit dem scheidenden Staatspräsidenten Rivlin als auch mit seinem Nachfolger Herzog Gespräche führen. Geplant sind zudem Treffen mit dem neuen Regierungschef Bennett sowie mit Außenminister Lapid.



Ein zentrales Thema dürfte die angespannte Lage in Nahost sein. In einem Interview mit der Zeitung "Ha'aretz" aus Tel Aviv sagte Steinmeier, die Bundesregierung halte eine verhandelte Zweistaatenlösung nach wie vor für den vielversprechendsten Weg in eine friedliche Zukunft. Derzeit sei aber vor allem wichtig, dass zwischen der neuen israelischen Führung und der palästinensischen Seite Vertrauen aufgebaut werde. Nötig seien deshalb kleine Schritte und eine konkrete Zusammenarbeit.



Der Staatsbesuch Steinmeiers sollte ursprünglich bereits im vergangenen Jahr stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er verschoben.

