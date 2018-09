Der türkische Präsident Erdogan nimmt heute die politischen Gespräche seines Staatsbesuchs in Deutschland auf. Dazu wird er im Berliner Schloss Bellevue zunächst von Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen.

Anschließend kommen beide zu einer Unterredung zusammen. Am späten Vormittag trifft Erdogan dann auch Bundeskanzlerin Merkel. Diese hat zugesagt, auch kritische Themen anzusprechen. Die Lage der Menschenrechte in der Türkei sei nicht so, wie sie es sich vorstelle, erklärte Merkel. Deutsche Wirtschaftshilfen zur Überwindung der türkischen Finanzkrise schloss die Kanzlerin aus. Stattdessen müsse die wirtschaftliche Zusammenarbeit gestärkt werden. Bundesaußenminister Maas forderte Ankara auf, mit Fortschritten bei Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zur Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen beizutragen.



Am Nachmittag wollen in Berlin zehntausende Menschen gegen die Politik von Erdogan protestieren.