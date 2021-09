Bundespräsident Steinmeier reist heute zu einem zweitägigen Besuch in die Republik Moldau.

Er will damit auch die Unterstützung des Westens für die proeuropäischen Reformkräfte um Präsidentin Sandu zum Ausdruck bringen. Im November des vergangenen Jahres hatte sich die damalige Oppositionspolitikerin bei der Präsidentschaftswahl gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Dodon durchgesetzt. Später errang Sandus Partei bei einer vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Juli eine absolute Mehrheit.



Die in den USA ausgebildete Ökonomin hatte Reformen und die Bekämpfung der Korruption in ihrem Land in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.