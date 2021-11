Bundespräsident Steinmeier besucht für zwei Tage Norwegen.

Er wird heute nach seiner Ankunft unter anderem mit König Harald und Königin Sonja in der Hauptstadt Oslo Gespräche führen. Am späteren Nachmittag ist eine Begenung mit Norwegens neuem Regierungschef GahrStøre geplant. Gemeinsam mit ihm wird Steinmeier morgen per Boot zur Insel Utøya fahren. Dort hatte vor zehn Jahren der Terrorist Breivik eine Hetzjagd auf Jugendliche unternommen und sie regelrecht hingerichtet. Zuvor hatte er im Regierungsviertel von Oslo eine Bombe gezündet. Insgesamt starben 77 Menschen. - Steinmeier besucht Norwegen in Begleitung seiner Frau.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.