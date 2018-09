Der türkische Präsident Erdogan wird im Rahmen seines anstehenden Staatsbesuchs die zentrale DITIB-Moschee in Köln offiziell eröffnen.

Das teilte der Islamverband mit. Zuvor war in mehreren Medien darüber spekuliert worden. Eckdaten und Detailplanung für die Feierlichkeiten am 29. September seien noch in Arbeit, führte die DITIB aus. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet solle bei dem Termin dabei sein, hieß es. Ein Sprecher des CDU-Politikers wollte diese Angaben nicht bestätigen. - Die DITIB steht wegen ihrer Verbindungen zur türkischen Regierung in der Kritik. Unter anderem gab es den Vorwurf, Mitarbeiter hätten Erdogan-Gegner bespitzelt. Der Verband bestreitet eine zu große Nähe zu Ankara.