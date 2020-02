Trotz festgefahrener Verhandlungen wirbt US-Präsident Trump für einen baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien.

In einer Rede in einem Cricket-Stadion im westindischen Ahmedabad sagte Trump, die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium, könnten aber zu einem - Zitat - "fantastischen Handelsabkommen" führen. Indien biete unglaubliches Potenzial und werde künftig mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern die größte Mittelklasse der Welt haben, betonte Trump bei dem Auftritt mit Indiens Premierminister Modi.



Die Gespräche über das Abkommen gestalten sich als schwierig, weil Indien an Handelsbarrieren festhält und zuletzt auf eine Erhöhung von Zöllen setzte. Washington hat wiederum Vorzugsbedingungen für bestimmte Einfuhren gestrichen. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern lag 2018 bei 140 Milliarden US-Dollar.