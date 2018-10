US-Präsident Trump hat einen tiefgreifenden Eingriff in das Staatsbürgerschaftsrecht seines Landes angekündigt.

Er sagte der Nachrichten-Website "Axios", künftig solle nicht mehr jedes in den USA geborene Kind automatisch einen amerikanischen Pass erhalten. Für illegal eingereiste Migranten werde er dieses Recht abschaffen. Trump fügte hinzu, das sei nach Ansicht seiner juristischen Berater per Dekret möglich. Experten bezweifeln dies, da das Vorhaben ein Eingriff in die US-Verfassung darstellen würde. Sie argumentieren, dass solche Änderungen die Zustimmung des Kongresses erfordern.



In Trumps Kampagne vor den Kongresswahlen am kommenden Dienstag steht das Vorgehen gegen illegale Einwanderung im Mittelpunkt.