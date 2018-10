Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Ryan, geht in der Kontroverse um die Staatsbürgerschaft auf Distanz zu Präsident Trump.

Trump könne die Regelung nicht wie von ihm angegeben eigenmächtig ändern, sagte Ryan in einem Radiointerview. Man könne das Geburtsrecht bei der Staatsbürgerschaft nicht mit einer Exekutivanordnung beenden. Zuvor hatten Experten erklärt, dass solche Änderungen die Zustimmung des Kongresses erforderten.



Trump sagte der Nachrichten-Website "Axios", künftig solle nicht mehr jedes in den USA geborene Kind automatisch einen amerikanischen Pass erhalten. Für illegal eingereiste Migranten werde er dieses Recht abschaffen und zwar per Dekret.



In Trumps Kampagne vor den Kongresswahlen am kommenden Dienstag steht das Vorgehen gegen illegale Einwanderung im Mittelpunkt.