US-Präsident Trump will in der Kontroverse um die Einschränkung der Staatsbürgerschaft notfalls vor den Obersten Gerichtshof ziehen.

Der Fall werde vom Supreme Court entschieden, erklärte Trump per Twitter. Das sogenannte Geburtsrecht, für das die USA Milliarden von Dollar aufbringen müssten, sei sehr unfair für die Bürger und müsse beendet werden. Trump kritisierte in diesem Zusammenhang den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Ryan, der in der Kontroverse um die Staatsbürgerschaft auf Distanz zu Trump gegangen war. Dazu meinte der Präsident, Ryan sollte sich mehr darauf konzentrieren, die Mehrheit der Republikaner bei den Kongresswahlen zu halten,als sich zum Thema Geburtsrecht zu äußern, wovon er keine Ahnung habe.