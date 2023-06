Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, stellt sich zur Wiederwahl (AFP / PHIL NOBLE)

Staatschef Präsident Bio von der Partei SLPP tritt bei der Abstimmung für eine zweite Amtszeit an und liegt in Umfragen vorn. Sein Hauptkonkurrent ist der Chef der größten Oppositionspartei APC, Kamara. Erhält keiner der insgesamt 13 Kandidaten 55 Prozent der Stimmen, kommt es - wie bereits 2018 - zu einer Stichwahl. Auch das Parlament und die Gemeinderäte in dem westafrikanischen Küstenstaat werden heute neu gewählt. Sierra Leone gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

