Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa spricht während der staatlichen Gedenkfeier für den ehemaligen Präsidenten de Klerk in Kapstadt. (AFP / RODGER BOSCH)

Bei einem Gottesdienst in Kapstadt mit rund 200 Teilnehmenden erinnerte Staatschef Ramaphosa an de Klerks politische Leistungen. Dieser hatte 1989 mit einem radikalen Reformkurs die Abschaffung der Apartheid und das Ende der sogenannten Rassentrennung in Südafrika eingeleitet. Sein Name war mit dem von Nelson Mandela verknüpft, mit dem er sich später den Friedensnobelpreis teilte. De Klerk war im November im Alter von 85 Jahren gestorben. In den vergangenen Jahre hatte er auch immer wieder Kontroversen ausgelöst. 2020 leugnete er, dass die Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen sei. Später entschuldigte er sich und zog die Äußerung zurück.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.