Als Staatschef habe er in den aktuellen Krisenzeiten nicht die "notwendigen Instrumente" an der Hand gehabt, um die grundlegenden Prozesse der Innen- und Außenpolitik zu beeinflussen, erklärte Sarkissjan in der Hauptstadt Eriwan. Er hatte vor allem im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach Regierungschef Paschinjan kritisiert. Armenien hatte im Herbst 2020 nach wochenlangen Kämpfen die Kontrolle über weite Teile der Region an Aserbaidschan abtreten müssen. Sarkissjan hatte damals moniert, nicht in die Verhandlungen miteinbezogen worden zu sein. Später äußerte er Einwände gegen Paschinjans Neubesetzung der Militärspitze. - Sarkissjan ist seit vier Jahren Präsident.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.