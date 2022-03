Ukrainische Sicherheitskräfte in Charkiw. (UKRAINE'S SECURITY SERVICE / AFP)

Beim Parlament in Kiew brachte er einen entsprechenden Gesetzentwurf ein. Danach sollen Männer zwischen 18 und 60 Jahren im Land bleiben, um gegen die russischen Angreifer zu kämpfen. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten in dieser Woche darüber abstimmen. Selenskyj hatte den Kriegszustand am Tag des russischen Einmarschs - dem 24. Februar - ausgerufen.

