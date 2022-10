Chinas Staats- und Parteichef Xi schwört die Delegierten auf dem Parteitag in Peking noch stärker auf seine Linie ein. (AFP / NOEL CELIS)

Im Kampf gegen Corona habe die Regierung die Menschen und ihr Leben an erste Stelle gestellt, sagte Xi zur Eröffnung des Kongresses der Kommunistischen Partei in Peking. Dabei seien gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutende positive Ergebnisse erzielt worden. Zugleich kündigte Xi in seiner Rede vor den rund 2.300 Delegierten an, das Militär weiter zu stärken und die strategische Abschreckung zu verbessern. Der Staatschef rief dazu auf, die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit zu forcieren, die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie zu gewährleisten und Lieferketten zu sichern. Mit Blick auf Taiwan erklärte Xi, China strebe eine friedliche Vereinigung an, werde aber die Option auf einen Militäreinsatz nicht aufgeben.

Der Kongress der Kommunistischen Partei dauert eine Woche und findet alle fünf Jahre statt. Nach der Konferenz soll Xi für eine bislang unübliche dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.