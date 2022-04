Die Staatschefs im Zug auf dem Weg nach Kiew. (Jakub Szymczuk/Kprp/PAP/dpa)

Sie kamen mit dem Zug und wurden am Bahnhof in Kiew vom ukrainischen Regierungschef Schmyhal empfangen. Ursprünglich wollte auch Bundespräsident Steinmeier an der Reise teilnehmen. Die ukrainische Regierung lehnte dessen Empfang aber ab. Sie wirft dem Bundespräsidenten eine zu große Nähe zu Russland in der Vergangenheit vor. Stattdessen erhielt Bundeskanzler Scholz eine Einladung.

In der deutschen Politik stößt das Vorgehen Kiews auf wachsende Kritik: SPD-Fraktionschef Mützenich rief alle demokratischen Parteien auf, den Bundespräsidenten vor unberechtigten Anschuldigungen zu schützen. Der SPD-Innenpolitiker Schmidt nannte die Absage im Deutschlandfunk ärgerlich. Ähnlich äußerten sich der CDU-Innenpolitiker Hardt und FDP-Vize Kubicki.

