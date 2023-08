Am 23. August wird in der Ukraine der "Tag der Staatsflagge" begangen. (Archivbild) (picture alliance / AA / Metin Aktas)

Nach Angaben des portugiesischen Präsidenten besteht das Ziel seines Besuches darin, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 24. August teilzunehmen. Wie der litauische Präsident Nauseda erklärte, will er ebenfalls den Unabhängigkeitstag der Ukraine "gemeinsam mit dem ukrainischen Volk" feiern. Litauen werde die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig sei.

Heute begeht die Ukraine den "Tag der Staatsflagge". Die blau-gelbe Fahne wurde am 28. Januar 1992 zur Staatsflagge der unabhängigen Ukraine erklärt. Am 23. August 2004 unterzeichnete der damalige Staatspräsident Kutschma ein Gesetz zum "Tag der staatlichen Flagge der Ukraine". Seit Beginn des russischen Angriffskrieges ist die blau-gelbe Flagge für die Ukrainer zum Widerstandsymbol geworden. Morgen, am 24. August, begeht die Ukraine zudem ihren 32. Unabhängigkeitstag. Aus Sicherheitserwägungen wurden alle Massenveranstaltungen untersagt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.