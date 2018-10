Im Streit über die Haushaltspläne Italiens dringt Eurogruppen-Chef Centeno auf eine rasche Klärung.

Die Regierung in Rom müsse einen nachhaltigen und glaubhaften Haushaltsplan vorstellen; dafür sei bis Mitte Oktober Zeit, sagte Centeno nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg. Es sei allen klar, was auf dem Spiel stehe. Die Euro-Länder seien durch die gemeinsame Währung abhängig voneinander.



Italien will 2019 entgegen vorheriger Zusagen deutlich mehr Schulden machen. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega kalkuliert im Etat mit einem Defizit von 2,4 Prozent. Das löste an den Finanzmärkten Unruhe aus.