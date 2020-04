In der Diskussion um Hilfen für den Lufthansa-Konzern in der Coronakrise dringt die Union auf eine stille Beteiligung des Staates.

Der CSU-Wirtschaftspolitiker Michelbach sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Staat sei nicht der bessere Unternehmer. Deshalb wäre ein Eingriff in die Unternehmungsführung falsch, erklärte Michelbach. Daher halte er eine stille Beteiligung für die bessere Lösung. Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionsvize Linnemann.



SPD-Fraktionschef Mützenich hatte angesichts möglicher Staatshilfen in Milliardenhöhe gefordert, dem Bund Mitspracherechte bei der Lufthansa einzuräumen. Vertreter von Grünen und Linkspartei schlossen sich dieser Forderung an.



Die Fluggesellschaft führt nach eigenen Angaben zurzeit mit mehreren Staaten, darunter Deutschland, Gespräche über finanzielle Unterstützung in der Corona-Pandemie.