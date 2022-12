Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bei seiner Eröffnungsrede auf dem Parteitag 2021. (KCNA VIA KNS)

Kim sprach zur Eröffnung des jährlichen Treffens zu den Delegierten. Nordkoreas Stärke habe in allen Bereichen der Politik, des Militärs, der Wirtschaft und Kultur bemerkenswert zugenommen, sagte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Bei dem Parteitag soll die Umsetzung der politischen Ziele dieses Jahres überprüft und der Haushalt für das kommende Jahr besprochen werden.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in diesem Jahr stark zugenommen. Nordkorea testete in den vergangenen Monaten zahlreiche Waffen. Im November feuerte das Land eine moderne Interkontinentalrakete ab. Zudem erklärte Pjöngjang, eine neue Technologie entwickelt zu haben, um mit Aufklärungssatelliten Aufnahmen aus dem All zu machen.

