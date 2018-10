Knapp drei Wochen nach dem Verschwinden von Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien zugegeben, dass der Journalist im Konsulat im türkischen Istanbul getötet wurde.

Zwischen ihm und mehreren Personen sei es zu einem Streit gekommen, berichtet die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa. In diesem Zusammenhang seien 18 Personen festgenommen worden. Zudem seien der Vizepräsident des Geheimdienstes, Ahmad al-Assiri, und ein hochrangiger Berater von König Salman entlassen worden. Der Herrscher habe sein tiefes Bedauern über die Tötung des Journalisten geäußert.



Der regimekritische Autor Khashoggi war am 2. Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit abzuholen. Seitdem wird er vermisst.