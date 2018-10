Saudi-Arabien hat zugegeben, dass der regimekritische Journalist Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Zwischen ihm und mehreren Personen sei es zu einem Streit gekommen, meldet die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa. Dies hätten vorläufige Ergebnisse der Ermittlungen gezeigt.

In dem Zusammenhang seien 18 saudische Staatsangehörige festgenommen worden. Zudem sei der Vizepräsident des Geheimdienstes, Ahmad al-Assiri, auf Anordnung von König Salman seines Postens enthoben worden. Er gilt als enger Vertrauter von Kronprinz Mohammed bin Salman. Weiter heißt es, der Herrscher habe sein tiefes Bedauern über die Tötung des Journalisten geäußert.



Khashoggi, der im Exil in den USA lebte, war am 2. Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Seitdem war er verschwunden. Türkische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen das saudische Konsulat und die Residenz des Konsuls durchsucht.