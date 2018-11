Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Roth, sieht im britischen EU-Austritt ausschließlich Verlierer.

Auch die EU werde ohne das Vereinigte Königreich schlechter dastehen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er sei zwar oft genervt gewesen von britischer Rosinenpickerei und dem sehr kritischen Blick auf die EU, aber er habe vor allem den Einsatz für die freiheitlichen Werte immer geschätzt. Außerdem habe Großbritannien eine große Expertise in der Außen- und Sicherheitspolitik.



Dementsprechend sei der EU-Gipfel am Sonntag mit den Beschlüssen zum britischen Austritt ein "tieftrauriger Tag" für die EU gewesen. Positiv habe ihn allerdings überrascht, wie die übrigen EU-Mitgliedsländer in den Brexit-Verhandlungen zusammengestanden hätten. Dieser Zusammenhalt der EU sei "ein großes Pfund".



Der gefundene Kompromiss habe beiden Seiten viel abverlangt. Sollte der Vertrag abgelehnt werden, werde es zu einem völlig ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreichs kommen und das sei für alle Seiten das Schlechteste. Auch so sei aber deutlich geworden, dass nichts besser werde, wenn man die EU verlässt. Von den "wagemutigen Behauptungen" einiger britischer Politiker sei nichts mehr übrig geblieben.



Die britische Premierministerin May will heute in London erneut für das Abkommen werben. Die Zustimmung des britischen Parlaments gilt als unsicher.



Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen. Das Abkommen sieht eine Übergangsphase bis höchstens Ende 2022 vor, in der das Land im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt und in den EU-Haushalt einzahlt, allerdings keine Stimmrechte mehr haben wird.