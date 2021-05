Bundespräsident Steinmeier hat seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit erklärt.

Er wolle das Land nach der Corona-Pandemie auf seinem Weg in die Zukunft begleiten und dafür um neues Vertrauen bitten, sagte der 65-Jährige in Berlin.



Regierungssprecher Seibert teilte mit, dass Bundeskanzlerin Merkel großen Respekt für Bundespräsident Steinmeier und seine Amtsführung habe. Die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans erklärten, Deutschland benötige einen Bundespräsidenten, der ein Gespür für die Sorgen und Nöte der Menschen habe. Steinmeier habe bewiesen, dass er das Amt mit großer moralischer Autorität ausfülle. CSU-Chef Söder betonte, dass eine Entscheidung über die Besetzung erst nach der Bundestagswahl anstehe. Auch die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck warnten davor, die Personalie in den Wahlkampf zu ziehen.



Steinmeiers Amtszeit endet im März kommenden Jahres. Die Bundesversammlung hatte ihn 2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.