Sein Vertrag sei mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Berman. Goecke war am Montag zunächst suspendiert worden. Der Ballettdirektor hatte die Journalistin Wiebke Hüster am vergangenen Samstag in der Pause einer Aufführung in der Staatsoper wegen negativer Tanzkritiken zur Rede gestellt und ihr Hundekot ins Gesicht geschmiert. Die Journalistin erstattete Anzeige.

