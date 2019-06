Der Dirigent Daniel Barenboim soll bis 2027 Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden bleiben.

Das haben der 76-Jährige und Berlins Kultursenator Lederer (Linke) mitgeteilt. Barenboim steht steht seit 1992 an der Spitze der Staatsoper. Er hatte zuvor den Wunsch geäußert, dort zu bleiben, vorausgesetzt seine Gesundheit lasse es zu und die Musiker wollten es so. Er ist bereits Chefdirigent auf Lebenszeit des Opern-Orchesters, der Staatskapelle Berlin.



Vor mehreren Monaten wurden Vorwürfe gegen Barenboim bekannt. In Interviews sprachen ehemalige Mitglieder der Staatskapelle von einem autokratischen Führungsstil. Barenboim hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.