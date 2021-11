Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (Archivbild) (AFP/ Eric Feferberg)

Der Staatspräsident Rebelo de Sousa legte sein Veto gegen ein Gesetz zur Legalisierung der Sterbehilfe ein. Er forderte von den Abgeordneten eine präzisere Definition, ab welcher Krankheitsstufe dies erlaubt sein solle. Zuvor war das Gesetz auf Anforderung des Verfassungsgerichts bereits nachgebessert und vom Parlament verabschiedet worden.

Die regierenden Sozialisten warfen dem konservativen Präsidenten vor, immer wieder nach neuen Ausreden für ein Veto zu suchen, um die Legalisierung hinauszuschieben. Ende Januar finden in Portugal vorgezogene Parlamentswahlen statt, bei denen sich die Mehrheitsverhältnisse in Lissabon verändern könnten.

In Europa ist die aktive Sterbehilfe bisher in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg sowie in Spanien erlaubt.

