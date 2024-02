Die ungarische Präsidentin Katalin Novak im November 2023 während eines Besuchs in Tschechien. (IMAGO / ZUMA Wire / Tomas Tkacik)

Sie habe einen Fehler gemacht, sagte die Politikerin in einem im ungarischen Staatsfernsehen gezeigten Video. Novak hatte einen Mann begnadigt, der wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war. Das löste in Ungarn breite Empörung aus. Ministerpräsident Orban will nun per Verfassungsänderung erreichen, dass derartige Straftäter niemals begnadigt werden können. Novak galt bisher als enge Vertraute Orbans.

