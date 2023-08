Berlin

Staatsschutz der Polizei ermittelt nach homophober Plakataktion und versuchtem Brandanschlag auf Mahnmal

In Berlin ermittelt der Staatsschutz der Polizei nach einer homophoben Plakataktion sowie einem versuchten Brandanschlag auf ein Mahnmal für im Nationalsozialismus verfolgte Homosexuelle. Ein Unbekannter brachte nach Polizeiangaben am Wochenende Plakate an dem Mahnmal an. Darauf zu lesen war demnach ein alttestamentarisches Bibelzitat, das die Todesstrafe für Homosexuelle nahelegt.

15.08.2023