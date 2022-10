Mecklenburg-Vorpommern

Staatsschutz ermittelt nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Bundesinnenministerin Faeser hat sich entsetzt über den Brand in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in dem Ort Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern geäußert. Menschen, die vor dem Krieg des russischen Präsidenten Putin geflohen seien, hätten aus den Flammen gerettet werden müssen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin.

20.10.2022