Mecklenburg-Vorpommern

Der Brand war Mittwochabend in der Unterkunft in Groß Strömkendorf in der Nähe von Wismar ausgebrochen. Das Gebäude, ein ehemaliges Hotel, wurde fast vollständig zerstört. 14 Bewohner überwiegend ukrainischer Herkunft und drei Mitarbeiter konnten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Kurz vor dem Ausbruch des Feuers hatten Ermittler die Flüchtlingsunterkunft wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei am Eingang aufgesucht.

Integrationsbeauftragte spricht von Brandanschlag

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, sprach von einem Brandanschlag. Dies erinnere an die rassistischen Anschläge der 1990er Jahre, an Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Mit offenen rassistischen Parolen, aber auch mit unterschwelligen, abwertenden Bemerkungen gegenüber Geflüchteten werde der Nährboden für Brandanschläge wie diesen gelegt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig twitterte, Hetze und Gewalt würden nicht geduldet.

