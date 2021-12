Das Landeskriminalamt in Berlin hat über die Drohschreiben mit eingewickelten Fleischstücken Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild) (picture-alliance / dpa / Paul Zinken)

Derzeit seien mehr als ein Dutzend dieser Sendungen bundesweit bekannt, sagte eine Sprecherin der Behörde. Zu möglichen Hinweisen auf Absender machte sie keine Angaben. Das ARD-Fernsehen hatte berichtet, in den Schreiben werde ein "blutiger Widerstand" gegen die geplante Impfpflicht angekündigt. Die Fleischstücke sollten demnach mit Corona-Viren und - Zitat - "Zyklon B" durchseucht sein. Die bisherigen Analysen hätten aber keine Hinweise auf gefährlich Substanzen ergeben, hieß es. Die Drohungen seien an Behörden- und Medienvertreter sowie an Politiker gerichtet gewesen - darunter Berlins Regierender Bürgermeister Müller.

