Reparaturarbeiten an der sabotierten Stelle in Berlin-Hohenschönhausen. (John Boutin / dpa )

Hinweise auf Terrorismus oder die Beteiligung eines ausländischen Staates gebe es bislang nicht, hieß es weiter. Unbekannte hatten am Samstag wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Nordrhein-Westfalen zerstört und damit für erhebliche Beeinträchtigungen im Fernverkehr gesorgt. Über Stunden stand der Zugverkehr in Norddeutschland größtenteils still. Über die Täter ist bislang nichts bekannt.

Forderungen nach Konsequenzen

Aus der Politik kommen derweil erste Forderungen nach Konsequenzen. Der SPD-Verkehrspolitiker Müller mahnte ein Konzept zum Schutz kritischer Infrastruktur an. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dazu gehörten nicht nur Schienen und Züge, sondern auch digitale Leit- und Sicherungstechnik. Diese müsse etwa bei Neubau und Sanierung von Strecken zugriffssicher verlegt werden.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, warnte vor Spekulationen und riet dazu, die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten. Allerdings müsse man auch unabhängig von diesem konkreten Fall neu über die Sicherheitsarchitektur Deutschlands und der EU nachdenken. Die Grünen-Politikerin Mihalic bekräftigte die Forderung ihrer Partei, Mittel aus dem geplanten 100-Milliarden-Sonderetat für die Bundeswehr auch für den Schutz der kritischen Infrastruktur zu verwenden. Hier müsse sich die Union endlich bewegen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.