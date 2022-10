Reparaturarbeiten an der sabotierten Stelle in Berlin-Hohenschönhausen. (John Boutin / dpa )

Eine Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei nicht auszuschließen, dass es einen politischen Hintergrund gebe. Ermittelt werde aber in alle Richtungen. Hinweise auf Terrorismus oder die Beteiligung eines ausländischen Staates gebe es bislang nicht.

Unbekannte hatten am Samstag wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Nordrhein-Westfalen zerstört und damit für erhebliche Beeinträchtigungen im Fernverkehr gesorgt. Über Stunden stand der Zugverkehr in Norddeutschland größtenteils still. Über die Täter ist bislang nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.