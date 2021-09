Die Bundesregierung hat eine unbürokratische Vorgehensweise bei der Aufnahme von Ortskräften aus Afghanistan zugesagt.

Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, sagte im Deutschlandfunk, jenen Menschen, die sich in den vergangenen Jahren loyal verhalten und teilweise ihr Leben riskiert hätten, stehe der Weg in die Bundesrepublik weiter offen. Bei den Aufnahmeformalitäten werde man den größtmöglichen Pragmatismus an den Tag legen, aber auch den Sicherheitsaspekt nicht vernachlässigen, fügte der CSU-Politiker hinzu.



Ein Kontingent für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Aufganistan lehnte Mayer dagegen ab. Dies wäre ein falsches politisches Signal. Man wolle die Fehler, die man 2015 vor dem Hintergrund des syrischen Bürgerkriegs gemacht habe, nicht wiederholen. Priorität habe hier die Hilfe für Ort.



Gestern hatten die EU-Innenminister in einer Sondersitzung die Europäische Kommission beauftragt, einen Plan für eine finanzielle Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans auszuarbeiten.

