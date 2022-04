Justizstaatssekretär Wolfson reichte in London seinen Rücktritt ein. Man könne Gesetzesreformen nur umsetzen, wenn man sich selbst an die Gesetze halte, schrieb Wolfson in einem bei Twitter veröffentlichten Brief an den Premier. Zuletzt war bekannt geworden, dass Johnson im Zusammenhang mit der sogenannten "Partygate"-Affäre einen Strafbescheid erhalten und bezahlt hat. Die Londoner Polizei ermittelt wegen insgesamt zwölf Feiern während der Lockdowns 2020 und 2021.