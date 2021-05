In Israel wird zwei Tage nach der Massenpanik am Meron-Berg landesweit der Opfer gedacht.

Wie der israelische Rundfunk berichtete, wurden an öffentlichen Gebäuden, Militärkasernen sowie an diplomatischen Vertretungen Israels in aller Welt die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Geplante Sportveranstaltungen wurden wegen der Staatstrauer abgesagt. Im Parlament ist für morgen eine Sondersitzung geplant. Während eines religiösen Festes am Meron-Berg war es am Donnerstagabend zu einem Gedränge gekommen. Dabei kamen 45 Menschen ums Leben, etwa 120 wurden zum Teil schwer verletzt.

