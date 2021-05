In Israel wird zwei Tage nach der Massenpanik am Meron-Berg landesweit der Opfer gedacht.

Wie der Rundfunk berichtete, wurden an öffentlichen Gebäuden, Militärkasernen und diplomatischen Vertretungen Israels in aller Welt die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Im Parlament ist für morgen eine Sondersitzung geplant. Zu der Massenpanik am Meron-Berg war es während des religiösen Festes Lag Baomer gekommen, an dem 100.000 Menschen teilnahmen. Es gab 45 Tote und mehr als 100 Verletzte.



ARD-Hörfunkkorrespondent Benjamin Hammer berichtet, die Anlage sei völlig überfüllt gewesen, und in Israel werde die Frage lauter, warum der Staat das zugelassen habe. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Ohana, habe die Feierlichkeiten vor der Katastrophe noch besucht. Er und andere Regierungsmitglieder sollen demnach gefordert haben, den Zugang zu der Stätte nicht zu begrenzen.



Nach einer Analyse der Zeitung Haaretz handelt es sich bei der Anlage im Norden Israels um ein Gebiet unter Verwaltung ultra-orthodoxer Gruppen. So wie an anderen Orten im Land sei dort ein nahezu rechtsfreier Raum entanden, und der Staat habe weggeschaut.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.