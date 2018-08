Die FDP hat eine Verfassungsbeschwerde gegen die umstrittenen sogenannten Staatstrojaner eingelegt.

Der Parlamentarische Geschäftsführer Buschmann sagte in Berlin, der Einsatz solcher Spähsoftware greife in unverhältnismäßiger Art und Weise in die

Privatsphäre ein. Er sei zuversichtlich, dass man mit der Beschwerde Erfolg haben werde.



Mithilfe der Spähsoftware können Ermittler etwa die Kommunikation in Messengerdiensten überwachen. Mehrere Kläger um den Datenschutzverein Digitalcourage hatten bereits eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht.