Beim Bundesverfassungsgericht ist eine weitere Beschwerde gegen den Einsatz sogenannter Staatstrojaner eingegangen. Zu den Beschwerdeführern zählen der Grünen-Politiker von Notz, der türkische Journalist Can Dündar und der Investigativjournalist Hajo Seppelt. Aus ihrer Sicht wird durch den Einsatz des Staatstrojaners das Computergrundrecht verletzt.

Ein Staatstrojaner ist ein Spionage-Programm, mit dem Sicherheitsbehörden beispielsweise Computer oder Smartphones online durchsuchen können. Wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) in Berlin erklärte, wurde die 86-seitige Klageschrift bereits am Mittwoch in Karlsruhe eingereicht. Hintergrund ist die vor einem Jahr eingeführte Änderung der Strafprozessordnung. Sie erlaubt es Ermittlungsbehörden, auf den Computern oder Smartphones von Verdächtigen Spähsoftware zu platzieren. Unter bestimmten Voraussetzungen können aber auch unbeteiligte Dritte betroffen sein.



Um die Software einzuschleusen, nutzen die Behörden auch Sicherheitslücken in Soft- und Hardware, von denen die Hersteller noch nichts wissen. Aus Sicht der GFF verletzt die Bundesregierung deshalb ihre staatliche IT-Schutzpflicht, denn der Staat müsse Hersteller umgehend über Sicherheitslücken informieren. Sie könnten andernfalls auch von Cyberkriminellen oder fremden Geheimdiensten genutzt werden.



Das Computergrundrecht wurde vom Bundesverfassungsgericht 2008 in einem Urteil entwickelt. Demnach unterliegen Online-Durchsuchungen strengen Auflagen. Computer seien im Hinblick auf die Menschenwürde und die Entfaltung der Persönlichkeit inzwischen ein "elementarer Lebensraum", schrieben die Karlsruher Richter damals.



Auch die Datenschutzorganisation Digitalcourage und die FDP haben gegen den Einsatz des Staatstrojaners bereits Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt.