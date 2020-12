Mehrere Ministpräsidenten haben die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt aufgefordert, der geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrages zuzustimmen.

Die Regierungschefs von Bayern und Berlin, Söder und Müller, sagten, man könne nicht endlos verhandeln. Die Forderung nach neuen Beratungen seien sinnlos. Gerade die Corona-Krise zeige, wie wichtig öffentlich-rechtliche Medien mit einer sachlichen Berichterstattung seien, führte die beiden Politiker von CSU und SPD aus. Ähnlich äußerte sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil, ebenfalls SPD. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, bei einem Nein der CDU wäre der weitere Ablauf programmiert. Die Rundfunkanstalten würden vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und dort gewinnen. Da seien sich 15 von 16 Ländern einig. Die Grünen forderten ein Machtwort der Bundes-CDU. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte der "Rheinischen Post", die Parteiführung müsse die kommende Woche nutzen, um ihren Landesverband davon zu überzeugen, dass die CDU an der Seite der demokratischen Kräfte stehe und nicht an der Seite der AfD.



Unterstützung bekam die CDU Sachsen-Anhalt indes vom Bewerber für den Bundesparteivorsitz, Merz. Er habe Verständnis für die ablehnende Haltung der Fraktion, sagte er dem "Münchner Merkur". Gerade in Zeiten von Corona könne man die Gebührenerhöhung kritisch sehen. Die Beitrags-Diskussion müsse von der Debatte über den Umgang mit der AfD entkoppelt werden.



Alle 16 Landesregierungen inklusive des sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Haseloff hatten der Erhöhung um 86 Cent zugestimmt. Die Erhöhung kann aber nur erfolgen, wenn alle 16 Landesparlamente die Änderung ratifizieren. CDU und AfD sind dagegen. Die Entscheidung im Landtag wurde auf kommende Woche vertagt. Aus den Reihen der Koalitionspartner SPD und Grüne wurde mit einem Bruch der Kenia-Koalition gedroht.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.