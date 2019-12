Erstmals seit 100 Jahren sollen in der deutschen Armee wieder jüdische Seelsorger tätig werden.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der Präsident des Zentralsrats der Juden in Deutschland, Schuster, unterzeichneten in Berlin einen Staatsvertrag. Er sieht vor, dass ab dem kommenden Jahr bis zu zehn Militärrabiner bei der Bundeswehr zum Einsatz kommen. Ihre Aufgabe wird es sein, die geschätzt 300 jüdischen Soldaten im In- und Ausland seelsorgerisch zu betreuen.



Kramp-Karrenbauer sprach von einem starken Zeichen für eine vielfältige und offene Bundeswehr, die stolz darauf sei, auch jüdische Kameradinnen und Kameraden in ihren Reihen zu haben. Wie die Seelsorge für die rund 3.000 muslimischen Soldaten in der Bundeswehr organisiert werden könnte, wird noch geklärt.