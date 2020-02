Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit einer kritischen Äußerung von Bundesinnenminister Seehofer über die AfD.

Es geht um ein Interview auf der Internetseite des Ministeriums, in dem Seehofer das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion unter anderem als "staatszersetzend" bezeichnete. Die AfD wirft ihm deshalb vor, seine Neutralitätspflicht verletzt zu haben. Die Partei macht geltend, dass durch die Veröffentlichung der Äußerungen auf der Internetseite des Ministeriums ihre Chancengleichheit verletzt worden sei. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird erst in einigen Monaten erwartet.



Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Krings, sagte, es sei wichtig, dass auch Minister an parteipolitischen Diskussionen teilnähmen. Auf der Internetseite eines Ministeriums sollten die Menschen zudem den Minister auch kennenlernen.



(Az. 2 BvE 1/19)