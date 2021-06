Der Bundestag hat die Reform des sogenannten "Europäischen Stabilitätsmechanismus" gebilligt.

Der ESM soll ab 2022 mehr Interventionsmöglichkeiten im Fall von Finanzkrisen bekommen. Neben Union und SPD stimmten auch die Grünen dafür. AfD und die Linke lehnten den Gesetzentwurf ab. Die FDP enthielt sich.



Der CDU-Parlamentarier Rehberg lobte die Reform als ein Stück der Weiterentwicklung Europas. Auch für die SPD-Politikerin Barnett steht der ESM für ein Zusammenwachsen der Kontinents und ein Mehr an Solidarität. Die Grünen-Abgeordnete Brantner sagte, dass dank der Reform Banken in Zukunft nicht mehr mit Steuergeld gerettet werden müssten. Die Linken-Abgeordnete Lötzsch meinte dagegen, eine Reform zur Bankenrettung helfe nicht. Es bedürfe einer strengeren Regulierung der Finanzmärkte. Der FDP-Parlamentarier Fricke kritisierte, der ESM verteile nur Geld. In den Emfängerländern müssten stärker wirtschaftspolitische Reformen eingefordert werden können. Der AfD-Politiker Glaser lehnte die Reform und den ESM grundsätzlich ab.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.