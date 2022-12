Beutekunst

Rückführung der Benin-Bronzen aus Köln (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Oberbürgermeisterin Reker und der Generaldirektor der "National Commission for Museums and Monuments" , Tijani, unterzeichneten in Köln eine Vereinbarung zur Eigentumsübertragung. Reker sprach von einem Meilenstein in der Debatte um die Rückgabe von geraubter Kunst. Tijani betonte, die Objekte, die nun zurückgegeben würden, seien Teil des Lebens, des Glaubens und der Geschichte Nigerias.

Die britische Armee hatte die Bronzen 1897 aus dem Herrscher-Palast des Königreichs Benin gestohlen und in ganz Europa versteigert. Die 92 Kölner Kunstwerke befanden sich in der Sammlung des Rautenstrauch-Joest-Museum.

