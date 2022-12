Klima-Protest

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren am 06.12. Straßen in München (Foto: IMAGO / aal.photo) (IMAGO / aal.photo / IMAGO / LGBP)

Die Stadtverwaltung erklärte , mit der "Allgemeinverfügung zur präventiven Gefahrenabwehr" werde das Versammlungsrecht in München eingeschränkt. Dies sei aber aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Tagen erforderlich. Das Verbot erstreckt sich den Angaben zufolge "auf alle Straßen, die für Rettungseinsätze und Gefahrenabwehrmaßnahmen besonders kritisch sind", sowie auf alle Bereiche der Bundesautobahnen, inklusive Autobahnschilderbrücken. Ziel sei, möglichen Schaden für Leib und Leben abzuwenden, der aufgrund von Verzögerungen bei Einsatzfahrten entstehen könnte.

Klebeaktion am Flughafen sorgt für Verspätungen

Zuletzt hatten Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" mit Klebeaktionen den Flugverkehr am Münchner Airport stark beeinträchtigt. Deswegen konnte unter anderem ein Flugzeug mit einem Notfall-Patienten erst mit 20 Minuten Verspätung landen. Nach der Blockadeaktion auf dem Flughafen wurden sieben Menschen festgenommen; sechs der Klimaaktivisten bleiben für eine Woche in Polizeigewahrsam. Wegen Wiederholungsgefahr ordnete das Amtsgericht Erding Gewahrsam in einer Justizvollzugsanstalt bis zum 17. Dezember an, wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord mitteilte. Gegen die Teilnehmer an der Aktion werde wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und zum Teil wegen Nötigung ermittelt, hieß es.

