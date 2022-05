Ukraine-Krieg

Stadt Sjewjerodonezk befürchtet Zusammenbruch der medizinischen Versorgung

Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Vertreter der Behörden werfen den russischen Truppen vor, gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen. So steht die medizinische Versorgung in der Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk nach Angaben des Gebietsgouverneurs kurz vor dem Zusammenbruch.

23.05.2022